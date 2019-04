Torna su Fox la serie “Le regole del delitto perfetto” con Viola Davis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agguerrita, imprevedibile, determinata, la penalista Annalise Keating sta per riaprire il suo studio legale, pronta a districarsi tra nuovi misteri, drammi legati al passato, segreti e ricatti. Viola Davis (Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2017 per) torna nei panni della tosta avvocatessa in carriera della serie, firmata da Shonda Rhimes, al via domani alle 21 su Fox con la quinta stagione. Un ruolo che le è valso, nel 2015, il primo Emmy a un’afroamericana come miglior attrice protagonista di una serie drammatica. Nei nuovi episodi, in prima visione assoluta, l’elemento che fomenterà gli animi sospettosi di Laurel, Michaela, Asher, Connor e Olivier sarà l’enigmatico studente Gabriel Maddox interpretato da Rome Flynn (“Beautiful”), il nuovo arrivato al corso di diritto penale della Middleton University che subito entrerà nelle grazie della docente Annalise Keating.Il ragazzo nasconde dei segreti, Frank non si fida di lui e deciderà di tenerlo d’occhio. New entry nel cast, Timothy Hutton, anch’egli vincitore di un’Oscar, all’età di vent’anni, nel 1981, come miglior attore non protagonista per il personaggio di Conrad Jarrett nel film “Gente comune”: Hutton vestirà i panni del nuovo datore di lavoro di Annalise. Molte cose sono cambiate dalla prima stagione, ma i nuovi episodi - 15 in totale - avranno un impianto narrativo simile al puzzle che già nel primo ciclo di avventure ha stregato il pubblico di tutto il mondo. L’assistente di Annalise, Bonnie (Liza Weil, Una mamma per amica) sarà al centro della nuova stagione, con un segreto che la riguarda e su cui saranno diffusi indizi fin dal primo episodio. Fra nuovi segreti e bugie, Annalise farà di tutto per rimettere insieme i pezzi della sua vita e portare avanti il suo ambizioso progetto, quella class action contro le persone ingiustamente carcerate a causa di una difesa legale di scarsa qualità o di semplice incompetenza da parte dei membri del sistema.