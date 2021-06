Le Ragazze, seconda puntata: tra le protagoniste Anna Fendi e Rosy Bindi

E' in arrivo una nuova puntata di “Le Ragazze” il 24 giugno: donne di età diverse che si raccontano gettando nuova luce sui decenni che hanno attraversato e sui momenti storici che hanno vissuto. Un viaggio attraverso gli ultimi 90 anni di storia del nostro Paese e attraverso la penisola, da nord a sud, raccontato in prima persona. Ad aprire la puntata sarà come sempre la decana del gruppo: Maria Pollacci, nata nel 1924 in provincia di Modena e divenuta famosa come l’ostetrica dei record. Dopo di lei si intrecceranno i racconti di due grandi Ragazze degli anni ‘50: la stilista e imprenditrice Anna Fendi e la pianista e compositrice Teresa Procaccini.

Rosy Bindi

Seguono le storie di due Ragazze degli anni ‘70: l’evoluzione umana e politica di Rosy Bindi, dall’attentato nel 1980 a Vittorio Bachelet che ha segnato profondamente il suo impegno politico, agli incarichi che ha ricoperto per il centrosinistra in 24 anni di storia parlamentare fino al 2018 (ministra, deputata, vicepresidente della Camera, presidente del PD, presidente della Commissione Antimafia), e la storia di Maura Tirillò, giovane ribelle nella Roma infuocata degli anni ‘70 e tassista a partire dalla metà degli anni ’90, quando a guidare i taxi nella Capitale c’erano soltanto 5 donne per quasi 5000 vetture.

Cos'è “Le Ragazze”?

Le Ragazze è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa prodotto da Pesci Combattenti per Rai3 ed è scritto da Cristiana Mastropietro. Le interviste della quarta puntata sono curate da Francesco Calella, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Elisabetta Gherardi. La direzione artistica è di Riccardo Mastropietro, la regia delle interviste di Tiziano Bernardini, Jovica Nonkovic e Marcello Orlando. Il produttore esecutivo Pesci Combattenti è Marianna Capelli.