Le Iene, Ornella Vanoni sostituita da Elena Santarelli all'ultimo minuto. «Forte stato influenzale»

Non ci sarà Ornella Vanoni, stasera, a condurre Le Iene con Nicola Savino. L'annuncio a poche ore dall'inizio della puntata: al suo posto ci sarà Elena Santarelli. «Prevista per la puntata di martedì 23 novembre - spiega il programma in una nota - la showgirl prende il posto della cantante che in questo momento si vede costretta a rimandare la sua partecipazione nella trasmissione per via di un forte stato influenzale».

APPROFONDIMENTI LA NOVITA' Le Iene, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le nuove... ARENA DI VERONA Power Hits Estate, Ornella Vanoni interrompe Colapesce e... SPETTACOLI Sanremo 2021, Ornella Vanoni chiede un "bacino" ad...

Le Iene, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le nuove conduttrici (ma c'è una regina)

Le Iene, Elena Santarelli sostituisce Ornella Vanoni

Elena Santarelli - protagonista questa sera al fianco di Nicola Savino e della Gialappa's Band - commenta così: «Spensieratezza, divertimento e riflessione, Le Iene hanno sempre rappresentato questo. Arrivo in anticipo per sostituire la Grande Ornella Vanoni, ma non potrò mai sostituirla in verità, lei è Ornella! Per stasera sono pronta a divertirmi, sapendo che la mia amica Alessia farà il tifo per me!».

Quest'anno Le Iene hanno inagurato una nuova formula: accanto a Nicola Savino ogni settimana si alterna una donna diversa. Ad oggi abbiamo visto succedersi in conduzione Elodie, Rocio Munoz Morales, Elisabetta Canalis, Paola Egonu, Madame e Michela Giraud. Questa sera toccherà ad Elena Santarelli (che era prevista per una delle prossime puntate) a causa del forfait di Ornella Vanoni.