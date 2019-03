Disabile cammina per la prima volta con un esoscheletro (da 150 mila euro) ricevuto da un'anonima

Felice, anzi, felicissima Alice. «Davvero? No, non può essere vero!». Sì, perché Alice ha 16 anni, è una ragazza che non aveva mai camminato nella sua vita per via di una disabilità e, adesso, è riuscita a coronare il proprio sogno. A raccontare la sua emozione è stata la trasmissione Le Iene. Grazie a un esoscheletro regalatole da una donatrice anonima e prodotto da un'azienda italiana specializzata in attrezzature mediche avanzate, Alice finalmente ha potuto compiere qualche passo. La donna che ha voluto regalare un nuovo futuro a Alice ha anche voluto lasciato un messaggio: «Alice, ti meriti che la vita ti possa sorprendere oggi e mille altre volte ancora. Non ti stupire. Il mondo è pieno di persone che dedicano il loro tempo e le loro energie per gli altri, credimi. Il regalo lo hai fatto tu a noi».

Le Iene denuncia multopoli a Roma: 16 milioni di cartelle cancellate a vip e politici

Nadia Toffa, post sull'Olocausto e la guerra tra israeliani e palestinesi: è bufera

© RIPRODUZIONE RISERVATA