Le Iene, novità in conduzione: un inedito trio al femminile si alternerà con Marcuzzi e Savino

Le Iene tornano in tv. A partire da ottobre, la trasmissione di Italia Uno riparte con doppio appuntamento settimanale (martedì e giovedì) e un'inedita squadra di conduttori. Nicola Savino e Alessia Marcuzzi condurranno la puntata del martedì insieme alla Gialappa's, mentre per l'appuntamento del giovedì è pronta a debuttare una grossa novità. Si alterneranno infatti due terzetti di inviati, uno maschile e l'altro femminile. Il primo sarà composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, mentre il secondo - anticipa Blogo - vedrà in conduzione Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri.

Le Iene riparte dunque senza, a cui sarà dedicato uno speciale omaggio nella prima puntata. Per tutta la stagione, inoltre, saranno trasmessi servizi realizzati dall'ex inviata e conduttrice scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga battaglia con il cancro. Confermati anche gli speciali, a cadenza mensile fra ottobre e dicembre, che l'anno scorso hanno riscosso tanto successo sia in termini di critica che di ascolti.