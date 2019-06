Lasse Matberg e Sara Di Vaira innamorati dopo Ballando con le Stelle? Lei rivela la verità

Lasse Matberg e Sara Di Vaira si sono innamorati dopo Ballando con le Stelle ? I vincitori dell'edizione 2019 del programma condotto da Milly Carlucci sembrerebbero sempre più vicini. Sui social ai fan non è sfuggita loro sintonia, inoltre la ballerina è stata al capezzale del tenente della marina norvegese subito dopo l'ope razione al tendine . I rumours di una presunta simpatia fra i due si fanno sempre più insistenti. Ma è la diretta interessata a fare chiarezza.

Lasse Matberg in ospedale dopo Ballando. Sara Di Vaira: «Sono stata la prima ad arrivare»

Intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane , Sara Di Vaira avrebbe affermato: «Lui non è fidanzato, io neanche, ma non può nascere nulla. Mi ha conquistato, ma non in quel senso. Non sono mai stata così luminosa e energica come che in questa edizione».

Insomma, Sara Di Vaira avrebbe smentito la liason, ma non la grande sintonia che si è creata con Lasse Matberg. «(Dopo l'operazione, ndr) Io e mia figlia siamo state con lui tutto il tempo. Lo saluterò solo quando lo vedrò salire sull’aereo». Che ci sia ancora speranza che scatti la scintilla? Staremo a vedere.

