​Via al cartone "Lampadino e Caramella" su Raiplay e Rai Yoyo: tra i doppiatori Vladimir Luxuria

​Via al cartone "" su Raiplay e Rai Yoyo: tra i doppiatori Vladimir Luxuria . L’offerta Rai dedicata ai bambini si arricchisce infatti di un nuovo titolo pensato per i più piccoli e per stimolare la loro fantasia. Un contenuto educativo, caratterizzato da un formato breve.è stato definito il primo Cartoon “Able”, ossia il primo cartone animato per tutti i bambini, diversamente abili e non. Il progetto è nato grazie a una campagna di Crowfunding sulla piattaforma With You We Do. Lampadino e Caramella sono due fratellini che dovranno aiutare il Re Zampasaggia a recuperare i MagiFiori rubati dal giardino reale e riportare, così, l’armonia nel MagiRegno.Composto da 5 episodi della durata di 5 minuti ciascuno, Lampadino e Caramella è il primo cartone animato al mondo del tutto inclusivo. La serie, infatti, grazie alla collaborazione di specialisti e strutture cliniche specifiche è accessibile a tutti. All’interno della narrazione sono stati introdotti: una voce narrante, i sottotitoli, interpreti della lingua dei segni, una grafica e uno stile di animazione non invasivi. Tutti questi elementi permettono anche a non-udenti, non-vedenti e a chi è affetto da autismo di seguire le avventure dei piccoli protagonisti insieme ai loro amici animali. Fra i doppiatori ci sono, Monica Ward, Giuseppe Zeno, Giovanni Allevi e Beppe Carletti dei Nomadi.La serie tv si può vedere in anteprima esclusiva su RaiPlay dal 20 marzo. Poi il passaggio televisivo sul canale di Rai Ragazzi: su Rai YoYo dal 29 marzo alle 16:50 tutti i giorni.