Lamberto Sposini ricompare in un video di Barbara D'Urso: «Amici per sempre»

Un video pubblicato da Barbara D'Urso commuove Instagram: si tratta di una ripresa insieme all'amico e collega Lamberto Sposini, colpito da un ictus nel 2011 nello studio de La vita in diretta. Sposini ha fatto una sorpresa all'amica Carmelita andandola a trovare prima della diretta di Domenica Live. Oggi Sposini vive a Milano, ad occuparsi di lui è l'ex compagna Sabina Donadio. Ancora non riesce a parlare bene, ma non disdegna un pomeriggio in compagnia degli amici di sempre. Ed è proprio "Amici per sempre" la didascalia del video condiviso da Barbara D'Urso: ovviamente è pioggia di commenti e like.

