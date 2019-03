Francesca Fialdini si infuria e attacca una casalinga, bufera a La Vita in Diretta

Francesca Fialdini nella bufera. La conduttrice de La Vita in Diretta si è resa protagonista di un'uscita indelicata nei confronti di una casalinga, ospite ieri in studio proprio per parlare delle donne che decidono di dedicare la propria vita alla famiglia. La signora Silvana - questo il nome della donna - ha raccontato di aver abbandonato il suo lavoro in banca per occuparsi totalmente alla casa e alla sua famiglia. La risposta di Francesca Fialdini è stata: «Permettimi di dire che questo però è opinabile».

Francesca Fialdini sostituita a La vita in diretta? Al suo posto potrebbe arrivare un'altra conduttrice

La signora Silvana ha proseguito raccontando che quando lava le stoviglie, per rilassarsi, pensa sempre a Firenze. La Fialdini ha replicato ancora una volta in maniera molto diretta: «Firenze però non è una città stupida». La polemica si è poi spostata sui social, dove molti utenti hanno sottolineato i modi poco gentili e sicuramente poco diplomatici della conduttrice toscana.





Francesca Fialdini contro la casalinga per scelta a La Vita in Diretta: “Quello che dici è opinabile” https://t.co/BNi5JPJV0N — Carmen Cri (@carmenFashionCr) 6 marzo 2019

Ultimo aggiornamento: 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA