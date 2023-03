La Tv dei 100 e uno, stasera l'ultima puntata dello show di Piero Chiambretti: ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, mercoledì 29 marzo alle 21.40, Piero Chiambretti torna in prima serata su Canale 5 con l’ultimo appuntamento de “La Tv dei 100 e Uno”. Ancora una volta lo showman sarà il timoniere della ciurma di 100 bambini (dai 6 agli 11 anni) che intervisteranno i "malcapitati" vip.

La tv dei 100 e uno, stasera in tv: anticipazioni

I piccoli hanno totale libertà di fare tutte le domande che vengono loro in mente agli intervistati. E si sa, ai bambini vengono in mente le cose più curiose, e i personaggi dello spettacolo non potranno dire di no. Accanto a loro, Piero Chiambretti, che con la sua unica spontaneità e ironia proverà a gestirli. Il tutto, col solito compagno d’eccezione: il dinosauro Ignazio, la mascotte del programma, ormai compagno fisso degli spettatori.

Ospiti

Dopo le prime due puntate quello di stasera sarà l'ultimo appuntamento con lo show di Mediaset in cui sono protagonisti i bambini. Dopo nomi del calibro di Michelle Hunziker o Paolo Bonolis e non solo, gli ospiti intervistati dai bambini anche questa settimana saranno diversi: uno tra tutti il conduttore e volto della televisione italiana, Gerry Scotti.