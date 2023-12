La stoccata di Beatrice Luzzi al GF: «Queste cose non le faccio!»

Giovedì 28 Dicembre 2023, 15:58

Beatrice Luzzi pochi minuti fa si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che hanno lasciato perplessi i telespettatori. Dichiarazioni che alcuni hanno addirittura interpretato come un attacco alla produzione del reality. Non solo la Luzzi, ma anche Marco Maddaloni non si è risparmiato a riguardo. Iniziamo dal principio. Dopo pranzo i gieffini hanno deciso di intrattenersi in giardino. In particolare, parliamo di Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Paolo Masella. A quel punto i concorrenti avrebbero tirato fuori alcune previsioni riguardo la prossima puntata del reality. Maddaloni ha chiesto quando sarà la prossima puntata e Beatrice Luzzi ha prontamente risposto: "Spero che non sia di lunedì! In genere il lunedì ti fanno fare sempre i balletti perché al pubblico piace così. Ma io queste cose non le faccio. La verità è che ogni volta cambia il pubblico e bisogna farli contenti... Ma io odio quelle cose. I balletti proprio no". Già in altre occasioni i fans della trasmissione avevano mostrato un'attenzione particolare alle dichiarazioni della Luzzi. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate! Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy



