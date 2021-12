La Stagione della Caccia, finale tagliato. Rai si scusa: «Spiacevole errore»

Finale tagliato. Gli ultimi 20 minuti de "La stagione della caccia", il film tratto da uno dei romanzi storici dello scrittore Andrea Camilleri, sono misteriosamente saltati ieri sera su Rai1. C'è chi dice per far partire in orario Porta a Porta. Fatto sta che uno dei capolavori di Camilleri è stato deturpato, tranciando la fondamentale parte finale dove viene spiegata l’intricata vicenda. Tra i telespettatori c'è stata una vera e propria rivolta: molti si sono riversati sui social per esprimere tutto il loro dispiacere, a partire dal regista Roan Johnson, sceneggiatore del film-tv del Maestro Camilleri. Johnson non ha nascosto lo stupore, condividendo sui social alcuni dei messaggi dei fictionari arrabbiati, giustamente.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Netflix, Il potere del cane: trama del film in arrivo oggi SPETTACOLI Video

La Rai si scusa . La mancata messa in onda ieri sera su Raiuno degli ultimi 10 minuti di «La stagione della caccia», del ciclo «C'era una volta Vigata», è stata il risultato di uno spiacevole errore materiale nella trascrizione delle durate dei blocchi di trasmissione. Nessuna responsabilità dell'accaduto può essere attribuita al programma «Porta a Porta» trasmesso subito dopo. La Rai - in una nota - si scusa con i telespettatori, con la società di produzione «Palomar» di Carlo degli Esposti, con il regista Roan Johnson, il cast e tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione del film. «La stagione della caccia» verrà riprogrammato nella sua interezza nelle prossime settimane.

Netflix, Il potere del cane: trama del film di Jane Campion in arrivo oggi

Il tweet

«Come si fa a commentare il fatto che in prima serata su Rai1 un film venga tagliato a 15 minuti dalla fine perché - immagino eh - Porta a Porta sennò va troppo in là? Come si fa a scusarsi con gli spettatori, con tutti quelli che hanno lavorato al film e con Camilleri? - scrive su Twitter - Forse La Stagione Della Caccia dovrebbe essere aperta per trovare il responsabile in Rai (che a mio parere è la prima ad essere stata danneggiata ieri sera)».

«Su RaiUno è andato in scena l'ennesimo atto osceno - scrive un telespettatore - Senza alcun filo logico è stato tagliato il finale dellaStagione Della Caccia a favore di un mini Porta a Porta». E ancora: «Ma vi rendete conto di come Rai1 ha trattato tutti noi telespettatori, voi e Camilleri? Si guarda un film aspettando il finale per godere di quello che abbiamo visto. Tagliarlo quando tutto si sta per svelare è una vergogna che non ci meritiamo».

La replica di Vespa

«Solo persone profondamente incompetenti o in clamorosa malafede possono immaginare che io abbia l'autorità o la semplice intenzione di tagliare il programma che precede Porta a porta per andare in onda in anticipo». Così Bruno Vespa ha risposto a Roan Johnson. «Spiace vedere tra queste anche il regista del film di Camilleri, Roan Johnson. Bastava che Johnson telefonasse al produttore Carlo degli Esposti che mi ha chiamato amichevolmente di prima mattina per sapere che cosa fosse successo. E ovviamente - conclude Vespa - gli ho risposto che non ne sapevo niente. Aggredire un professionista prima di avere un briciolo di informazione dimostra lo stato selvatico al quale purtroppo si è ridotta tanta gente».