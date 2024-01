La nuova serie 'Orizzonti Pokémon' è in arrivo su Boing a febbraio

Venerdì 12 Gennaio 2024, 08:38

The Pokémon Company International ha annunciato oggi che la nuova attesissima serie animata Pokémon, Orizzonti Pokémon, approderà in Italia a febbraio in esclusiva Prima TV su Boing (canale 40 del Digitale Terrestre). Con una trama completamente inedita, la serie Orizzonti Pokémon segue le avventure mozzafiato che i due protagonisti, Liko e Roy, intraprenderanno con i loro compagni Pokémon, Sprigatito e Fuecoco. Insieme incontreranno fantastici personaggi, tra cui Friede e Capitan Pikachu, e scopriranno i misteri del mondo dei Pokémon.



‘Pokémon Universe’, il nuovo magazine di Panini dedicato a Pikachu and co.