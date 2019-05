La Corrida, vince il trio "Il Decollo": simpatica parodia de Il Volo

Successo per La Corrida ondata in onda ieri sera su Rai1. Vince la sesta puntata“Il Decollo” un simpatico trio musicale composto da Alessandro, Andrea e Roberto, assicuratore, cuoco e musicista tra i 34 ed i 42 anni di Como, Caccivio e Varese. Tre giovani amici dall’indole autoironica. L’idea dell’esibizione nasce da una parodia simpatica de «Il Volo». Hanno presentato la loro versione de “Il mondo”, il celebre brano di Jimmy Fontana, e hanno vinto la puntata. Gli applausi del pubblico e del conduttore Carlo Conti hanno infatti premiato il simpatico trio con la passione per il canto. Ieri i “dilettanti allo sbaraglio” de “La Corrida” hanno raggiunto 3 milioni 896 mila telespettatori e uno share pari al 17.8.



