L'avvocato Bernardini de Pace sulle squalifiche del GF Vip e le possibili conseguenze legali

Venerdì 24 Marzo 2023, 16:54

Il nuovo percorso del Grande Fratello Vip, che da qualche settimana ha decisamente cambiato marcia, a causa di toni scorretti e spesso un po' troppo sopra le righe, ha suscitato molte discussioni, così come le squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. La nota avvocata Annamaria Bernardini de Pace è intervenuta nell'ultima puntata di Casa Pipol, dichiarando di essere contraria a queste ultime squalifiche. Bernardini de Pace ha infatti spiegato la sua opposizione al cosiddetto "politicamente corretto", affermando che tutto ciò elimina la spontaneità, l'umorismo e l'ironia, e ha criticato il moralismo. Ma non solo. L'avvocato ha inoltre suggerito che se uno squalificato dal gioco del GF Vip volesse fare causa, potrebbe richiedere un risarcimento, aprendo così lo scenario su possibili conseguenze legali per gli ex concorrenti e per la produzione del programma. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress Music: "Moose" from Bensound.com

