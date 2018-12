L'Amica Geniale, 7 milioni di spettatori a puntata

Il New York Times l'ha paragonata a Game of Thrones, serie tv statunitense leader assoluta del settore. E con una media di 7 milioni di spettatori a puntata L'Amica Geniale ha conquistato tutti. Conclusa ieri martedì 18 ottobre la prima serie gli spettatori guardano già oltre. E sembra che saranno premiati dalla produzione che sta già lavorando a una seconda stagione che potrebbe arrivare già nel 2019.

Diretta da Saverio Costanzo per Rai 1 e tratta dal primo dei quattro libri di Elena Ferrante ha chiuso il suo primo capitolo con le puntate «I fidanzati» e «La promessa». Il secondo capitolo prenderà spunto dal secondo libro della quadrilogia della scrittrice napoletana che si intitola «Storia del nuovo cognome» e sarà diviso in otto puntate. Confermato anche il cast e in particolare le due protagoniste Margherita Mazzucco nei panni Elena e Gaia Girace in quelli di Lila.

La seconda stagione prenderà il via proprio dalla conclusione del primo atto: il matrimonio di Lila e Stefano Caracci. Lila, sposa a soli 17 anni, andrà però incontro alla sofferenza per il distacco con l'amica Elena, iscritta alla Normale di Pisa. Invidia per l'amica-nemica crescerà sempre più e, infine, un uomo contesto.

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA