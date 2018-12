L'Amica Geniale, Rai 1 censura scena nudo integrale di Lila. Dove vedere il video completo

Nell'ultimo episodio de L'Amica Geniale c'è una scena di nudo integrale che è stata censurata da Rai 1.

La scena che è stata tagliata si trova a metà dell'ottavo episodio, poco prima del matrimonio di Lila con Stefano Carraci. Lila, l'attrice Gaia Girace, sta facendo il bagno prima della nozze mentre si confida con l'amica Lenù, Margherita Mazzucco. Impossibile da vedere sulle reti Rai, molto più seplice su HBO.

La scena che non è stata trasmessa su Rai 1 ma che hanno potuto vedere gli spettatori del network americano HBO mostra Lila in in un nudo integrale frontale: non si sa se della stessa Giaia Girace o di una controfigura. La Rai ha deciso di non mandare in onda la scena di nudo considerato anche l'orario di programmazione de L'Amica geniale, la fiction diretta da Saverio Costanzo record d'ascolti.

Si tratta della seconda scelta il tal senso della Rai. Chi ha visto il sesto episodio de L’Amica geniale, dal titolo ‘L’Isola’, ha assistito a una versione censurata di quello che indubbiamente il fenomeno televisivo del 2018: la suddetta puntata della fiction diretta da Saverio Costanzo e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, è stata ritoccata per mano della Rai e mandata in onda più edulcorata.

In particolare le forbici di Viale Mazzini hanno agito sulla scena di violenza subita da Lenù per mano di Donato Sarratore – il padre del suo vero amore Nino – che ha mostrato alla giovane il suo lato più mostruoso a Ischia. Nelle immagini più soft che la Rai ha deciso di mostrare, si vede l’uomo palpare il corpo acerbo della 15enne, ma la violenza vera e propria è più suggerita attraverso il volto della ragazza che mostrata. HBO ha deciso di mandare in onda la versione integrale: il popolo del web si è diviso in merito alla scelta RAI

