Kledi Kadiu a Vieni da me, la moglie: «La mattina fa degli strani rumori...». Caterina Balivo imbarazzata

Kledi Kadiu a Vieni da me, la moglie choc: «La mattina fa degli strani rumori...». Caterina Balivo imbarazzata. Oggi, il ballerino albanese, diventato famoso con Maria De Filippi, è stato ospite nel salotto di Rai1 insieme alla moglie Charlotte Lazzari. Durante l'intervista, però, è accaduto qualcosa di bizzarro. La coppia deve rispondere alle domande al buio. E tra i quesiti appare: «Cosa non sopporti del partner?». La risposta di Charlotte spiazza tutti: «La mattina quando si sveglia fa degli strani rumori che mi infastidiscono... Rumori con la bocca». Interviene Kledi: «Per fortuna con la bocca, meglio specificare, perché sennò detta così potevano pensare male...». Caterina Balivo, colta la battuta, scoppia a ridere. Ilarità in tutto lo studio.

L'intervista prosegue con Charlotte che punzecchia il marito «Quando ti ho conosciuto, ti vestivi male...». Ma dal web, le fan del ballerino insorgono: «È un gentleman, di che ti lamenti?».

