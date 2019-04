Kelly e Donna di Beverly Hills 90210 irriconoscibili. Fan al vetriolo: «Troppo botulino»

Kelly e Donna di Beverly Hills 90210 e lo foto insieme su Instagram. I fan s'infuriano: «Troppo botulino». A quasi un mese dalla morte di Luke Perry , Jennie Garth (l'attrice che interpretava la storica antagonista bionda di Brenda) e Tori Spelling (che prestava il volto alla svampita Donna) sono comparse insieme in una foto su Instagram . A pubblicarla, è stata Kelly, con grande gioia dei fan del telefilm cult, che ancora sono scossi dalla scomparsa prematura del loro beniamino Dylan. Ma qualcosa avrebbe fatto storcere loro il naso...

A essere presa di mira è soprattutto Jennie Garth. «Eri così bella, non ne avevi bisogno di tutto quel botulino. Sei irriconoscibile». Tori Spelling ormai da tempo sarebbe finita nell'occhio del ciclone, per il ricorso (eccessivo, a detta dei fan) al ritocchino.

In ogni caso, la foto fa il giro del web. Tra i mi piace, anche quello di Jason Priestley, alias Brandon Walsh. In attesa del reboot, dunque, i fan salutano le loro beniamine con una pioggia di like.

