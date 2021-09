Katia Ricciarelli e le frasi choc al Grande Fratello Vip. Dice «paralitiche» (davanti a Manuel Bortuzzo): è a rischio squalifica

Giovedì 16 Settembre 2021, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 09:51

Uno scherzo organizzato da alcune ragazze che a Katia Ricciarelli non è proprio piaciuto. Così la soprano, ex compagna di Pippo Baudo, è esplosa nella casa del Grande Fratello Vip: «Non sono scherzi che si fanno». Il "gioco" pensato dalle sorelle Selassie e da Soleil consisteva nel far credere che uno degli uomini rischiasse la squalifica per aver detto qualcosa di offensivo nei loro confronti. Quando poi è stato rivelato che fosse uno scherzo, Katia Ricciarelli si è arrabbiata: «Sono scherzi che non si fanno questi, io sono qui per divertirmi ma se fate così non mi diverto più». Ironia della sorte, protagonista di due frasi offensive che sono state subito riportate dai telespettatori più attenti della diretta, è stata proprio la Ricciarelli.

Katia Ricciarelli che nel giro di cinque minuti ha detto ricchi*one ad Alex Belli e “sembrano paralitiche” alle ragazze sedute, con Manuel davanti



e il gf muto come se non fosse successo nulla #gfvip — .𝗮 𝗻 𝘁 𝗼. 🪐 (@antopianeta) September 15, 2021

«Sembri un ricchio**» ad Alex Belli

Il primo episodio è precedente allo scherzo. Katia Ricciarelli nel commentare una camicia colorata di Alex Belli si lascia andare ad un «sembri un poco ricchione». Sui social in tantissimi hanno chiesto la squalifica immediata. Poco dopo, però, un'altra caduta di stile.

ECCO IL VIDEO: KATIA DICE AD ALEX “sembri un poco RICCH10NE” per la camicia… che vergogna @GrandeFratello squalifica IMMEDIATA #gfvip pic.twitter.com/BHwJnW4gCL — edoardo 🧚🏻‍♀️💅🏼💞✨🏳️‍🌈 (@edoardotwitta) September 15, 2021

«Paralitiche»: Ricciarelli a rischio squalifica

Poco più tardi e Katia Ricciarelli dice «Sembrano paralitiche», riferendosi ad alcune ragazze della casa, il tutto davanti a Manuel Bortuzzo. Alfonso Signorini avrà modo di parlarne nella puntata di venerdì, ma di certo la concorrente ora rischia la squalifica. Da quest'anno il Grande Fratello sembra aver cambiato il meccanismo di squalifica: verrà valutata anche l'intenzione di una frase e non solo la pronuncia della stessa. Un'ancora di salvezza per la Ricciarelli? Sui social però ne chiedono a gran voce l'uscita dalla casa. Chissà che non si convinca anche il Grande Fratello, che sulla Ricciarelli ha puntato molto per questa edizione.

"su questo non ci sto, soprattutto quando si mettono in bocca delle parole a delle ragazzine"

Disse quella che prima ha dato a loro delle paralitiche.

Neanche un briciolo di vergogna, Kat? #gfvip https://t.co/OP9Evv2fFv — 𝓜𝓲𝓻𝓴𝓪 𝓡𝓸𝓬𝓴 🖤 (@lottavanana) September 15, 2021

ma non ho capito Lulu che si sta logorando l'anima perche Katia ha inveito contro le sue sorelle ignara del fatto che Katia un paio d'ore fa, ha dato alle tre sorelle "delle paralitiche" davanti a Manuel... assurdo tutto cio!#gfvip — MrFreddie (@MrFreddie90) September 15, 2021