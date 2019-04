Il nuovo Papa in costume: Jude Law fa impazzire così i social

Good morning to these photos of Jude Law filming THE NUDE POPE. pic.twitter.com/9C6Hmi19h4 — Dave Quinn (@NineDaves) 9 aprile 2019

"The New Pope". In costume. Parliamo della nuova serie di Sky Atlantic che sta vedendo la luce grazie al lavoro sul set dove, protagonista assoluto, è l'attore. Uno degli interpreti più amati dal pubblico diindossa un costume basic, bianco e attillatissimo. Il fisico del "Pontefice" sfila tra ragazze in bikini che giocano a beach volley, mostrando degli addomininali... mistici.Sky Atlantic è dunque pronta per il sequel "The Young Pope", la serie tv firmata dal regista. Jude Law è tornato dunque a girare a Venezia, al Lido, alcune scene guidate dal regista premio Oscar. L'attore è stato ritratto all'uscita dal mare fiero e senza neanche un brivido, le acque dell'Adriatico non erano infatti proprio caldissime. La troupe era già venuta aa gennaio scorso e le voci di un ritorno durante la bella stagione in laguna si erano già fatte insistenti. In questi giorni, con le previsioni che minacciavano pioggia, a Venezia si respira qualche scampolo di primavera inoltrata, che favorisce la presenza in spiaggia della troupe.