C'è posta per te, Johnny Depp fa un regalo inaspettato a due fratelli orfani

Tra gli ospiti della puntata di C'è posta per te di ieri c'era anche Johnny Depp, divo hollywoodiano conosciuto in tutto il mondo. Una presenza d'eccezione per la puntata inaugurale della nuova stagione . L'attore era stato chiamato da Maria De Filippi per ascoltare la storia di una famiglia distrutta dal dolore. Rosa ha perso il marito in un incidente sul lavoro e dopo 17 anni di matrimonio. L'uomo aveva solo 47 anni ed è morto cadendo da un traliccio dell'alta tensione. Oltre alla moglie, ha lasciato due figli minorenni, Emanuele e Rosalba. Ed è proprio nei confronti degli orfani che Johnny Depp ha compiuto un gesto di inaspettata generosità.



In collaborazione con il programma, l'interprete di tantissimi film record di incassi ma recentemente sommerso dalle notizie di presunta bancarotta, ha regalato due borse di studio a Emanuele e Rosalba. Questo permetterà loro di continuare gli studi senza gravare ulteriormente sulle normali spese familiari. Il papà aveva accettato un lavoro pieno di rischi e lontano da casa pur di mantenere la sua famiglia. Quando è morto, Rosa si è chiusa nel suo dolore e si è persino rifiutata di presenziare ai funerali. Per questo ha voluto chiedere perdono durante il people show condotto da Maria De Filippi. La busta da aprire, infatti, celava oltre a Johnny Depp anche il messaggio di scuse della mamma.

«Vi chiedo scusa - ha spiegato la donna - perché all'inizio vedevo solo il mio dolore e non il vostro. Ora però ho deciso che voglio reagire perché ho i due figli migliori che potessi desiderare. Chissà se mi perdonerete mai per aver tolto anche l'ultimo saluto al vostro eroe. Sono arrabbiata con il destino perché questo scherzo non me lo doveva fare. Portarmelo via è come se qualcuno mi avesse spinto giù per un burrone. Ma non voglio fare lo stesso scherzo a voi, non posso lasciarmi andare». Poi la promessa: «Vi prometto che ce la farò a prendervi per mano e ad accompagnarvi sempre».



Grazie al regalo di Johnny Depp, Rosalba potrà finire l’università ed Emanuele seguirà un corso professionale per imparare il mestiere di barbiere.

Il lieto fine di questa storia è stato un po' oscurato da un piccolo giallo esploso sui social dopo la messa in onda delle immagini. I telespettatori hanno notato che Johnny Depp è entrato in studio senza Olga Fernando, la famosissima interprete che su Canale 5 affianca le celebrità internazionali. «Lei dov'è?», si sono chiesti i fan preoccupati. Ignoti i motivi della sua assenza.



Ultimo aggiornamento: 10:40

