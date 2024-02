John Travolta «pagato 200mila euro per Il Ballo del Qua Qua»: il cachet e le polemiche per l'attore ospite a Sanremo 2024

John Travolta? Ha preso 200mila euro per andare a Sanremo 2024. A tanto ammonterebbe - secondo quanto apprende l'Adnkronos - il cachet pagato all'attore americano per la sua partecipazione alla seconda serata del Festival. Il siparietto con Travolta, coinvolto prima in un tutorial dei suoi balli cinematografici iconici per Amadeus e poi fuori dal teatro Ariston in un "Ballo del Qua Qua" con Fiorello e il direttore artistico del festival che ha scatenato le ironie della rete, è durato poco più di una quarto d'ora.

E il cachet pagato dalla Rai sarebbe appunto di circa 200.000 euro.

john travolta tornerà in america raccontando che è stato in italia al festival di sanremo ballando il qua qua dance con amadeus e fiorello: siamo un paese di pazzi esauriti #sanrmeo2024 pic.twitter.com/uppKKgPeoJ — clarissa insolia (@avvclarinsolia) February 7, 2024

Alla fine l'interprete della Febbre del sabato sera e di Grease, dopo aver "pagato dazio" con il fan Amadeus sul palco accennando i passi dei sui celeberrimi film, esce dal teatro e, piuttosto imbarazzato, ha partecipato alla gag. Sul web ironie e accuse. «john travolta tornerà in america raccontando che è stato in italia al festival di sanremo ballando il qua qua dance con amadeus e fiorello: siamo un paese di pazzi esauriti», scrive Clarissa su X. «ripenso ancora a questo momento e l'imbarazzo che avrà avuto John Travolta nel ballare "Il ballo del qua qua". Usato come un pupazzo per riempire quei 10 minuti per poi essere silurato. QUESTO PAESE NON È REALE!», il tweet di "Graz".

«Non riesco ancora a realizzare che hanno rovinato 55 anni di onorata carriera a John Travolta per fargli fare il ballo del qua qua con Fiorello e Amadeus in cambio di 500.000 euro di cachet», la polemica di Don Friedkin sempre su X.