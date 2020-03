Joe Bastianich salta finale Italia’s got Talent a causa del Coronavirus: «Tempi difficili»

Joe Bastianich salta la finale di Italia’s got Talent a causa del Coronavirus: «Sono tempi difficili». Colpo di scena a IGT, dopo Lodovica Comello, sostituita per maternità da Enrico Papi, arriva un altro Enrico al tavolo dei giudici. Brignano ha sostituito Bastianich bloccato a Los Angeles a causa dell'emergenza coronavirus.

Altra novità per la finale di Italia’s got Talent dopo l’annuncio della conduzione di Enrico Papi il cast del talent prodotto da Fremantle si arricchisce della presenza di Enrico Brignano che, in qualità di giudice ospite, siederà al tavolo della giuria insieme ai veterani Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Insieme hanno commenteto le esibizioni dei 12 finalisti in gara, lasciando al pubblico, unico giudice indiscusso, stabilire chi sarà il vincitore dell’edizione.

Joe Bastianich, negli Stati Uniti dove vive e lavora, ha dovuto dare forfait a causa delle difficoltà di spostamento dovute alla situazione attuale e dell'emergenza Coronavirus, ma farà il tifo da oltreoceano sostenendo soprattutto il suo Golden Buzzer. L'ex giudice di Masterchef ha pubblicato una storia su Instagram in cui saluta i colleghi utilizzando l'hastag #coronavirus : «sono tempi difficili - dice Bastianich - sono qui bloccato a Los Angeles, fate una grande finale senza di me e ci vediamo alla prossima». Sul palco anche l’attore Luca Argentero, che presenta il monologo sul senso della vittoria e della sconfitta.

Ultimo aggiornamento: 7 Marzo, 08:16

