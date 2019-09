Jessica Morlacchi, ex star Gazosa, a Tale e Quale Show: «Mi sentivo una nullità»

Jessica Morlacchi torna a far parlare di sé. L'ex cantante dei Gazosa è una dei concorrenti della nuova edizione di "Tale e Quale Show", dove è già riuscita a conquistare l'approvazione di pubblico e giuria. La Morlacchi nella prima puntata ha impersonato Ivana Spagna, esibendosi con il brano "Gente come noi" del 1995. Oggi brilla in tv, ma il percorso della 32enne romana è stato tutt'altro che in discesa.

Dopo il successo da adolescente con i Gazosa, infatti, Jessica Morlacchi ha dovuto affrontare un lungo periodo buio, nel quale ha combattuto con la depressione . La cantante ha raccontato la sua storia a Today: «Per 12 anni ho sofferto di attacchi di panico, di agorafobia, non vivevo più. Non volevo più uscire da casa, la mia vita era una nullità. Non facevo più niente finché non ho deciso di riprendere la mia vita in mano, partendo dalla musica. Mi sono messa di impegno, la forza viene sempre dallo stomaco e ce l'abbiamo tutti». Nel 2013, dove essere sparita dai radar per un bel po', ha partecipato a " The Voice of Italy ", mentre l'anno scorso si è messa in mostra prendendo parte a " Ora o Mai Più ".