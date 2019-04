Jeremias Rodriguez e il ritorno di Belen con Stefano: «Ha sofferto molto. Iannone andava bene ma...»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Dopo aver messo fine alla sua relazione col pilota di motoGp Andrea Iannone la showgirl argentina è tornata con l’ex marito, papà del piccolo Santiago. Il fratello di Belen, Jeremias, ex geffino vip e naufrago dell’Isola, aveva già parlato del ritorno di fiamma dei due e ora svela altri particolari sul passato della sorella.

Jeremias infatti non ha mi nascosto di vedere di buon occhio la riunione della famiglia: “Vedo bene il riavvicinamento tra i due – ha raccontato a “361 Magazine” - Ho visto mia sorella stare male tanto tempo per questa situazione, non perché la persona con cui stava prima non la facesse sentire bene… Per lei fallire nella famiglia, per il concetto che abbiamo noi, è una cosa molto dura. Lei è molto contenta ora”.

Jeremias ha presentato la fidanzata Soleil Sorge, conosciuta sull’Isola dei Famosi, a Belen: “Cecilia già la conosceva ed era tranquilla. Belen fa sempre più fatica, ma ci vede bene insieme. Appena l’ha vista, dopo 20 minuti è venuta a dirmi che era simpatica e che le piaceva il suo sguardo”.

