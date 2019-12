Lite tra Jasmine Trinca e Sallusti: «Siamo un paese razzista», «Secondo lei in Lombardia c'è il fascismo?»

Jasmine Trinca e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, a Otto e Mezzo, su La7. Per la vincitrice del David di Donatello e di quattro Nastri d’argento Lite tra l'attricee il direttore de Il Giornale,a Otto e Mezzo, su La7. Per la vincitrice del David di Donatello e di quattro Nastri d’argento

la destra italiana è minacciosa, tanto per il linguaggio violento quanto per i contenuti. L’idea di tutela del confine a tutti i costi è sbagliata, la verità è che stiamo perdendo il futuro, cioè i giovani che vanno via dall'Italia. Siamo un paese razzista

.

Violenza è anche dire che il centrodestra è illiberale

è stata la replica di Sallusti.

Possiamo anche cambiare il nome e non chiamarlo ‘fascismo’, ma non è solo il linguaggio, è la sostanza a che fa la differenza

ha ribadito Trinca. A quel punto Sallusti è sbottato:

Dire che il centrodestra è l'anticamera del fascismo è violento. S

econdo lei in Lombardia c’è il fascismo?

.

