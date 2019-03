Pomeriggio 5, Jane Alexander: «Rottura con Elia Fongaro? È troppo ambizioso»

Jane Alexander, ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, ha parlato della fine della relazione con Elia Fongaro. Sarebbe stata l'attrice italo-britannica a lasciare l'ex gieffino, ma non senza sofferenza. «Non ero più felice con lui, ecco perché». Ecco le parole di Jane Alexander: «Io ed Elia abbiamo iniziato la storia al Gf Vip, in una bolla protetta. Ma una volta usciti, la vita ha preso soppravvento, non eravamo più solo noi due. E mi sono resa conto di chi avevo davanti. Ho smesso di piangere dieci giorni fa, ma è stata una scelta mia. Non mi sono allontanata perché non gli volessi bene, ma pensavo che fosse giusto per me. Ho passato momenti fantastici con lui, ma quando si è trasferito a Roma sono iniziati i problemi. Tra le cause, la sua ambizione. Abbiamo concetti diversi dell'amore e della coppia. E qui entra in gioco l'età. Io avevo bisogno di un uomo che mi stesse accanto. Mi hanno deluso tante cose. A volte ho avuto l'impressione che non fosse così innamorato. Io credo che se una persona ti ama, ti tiene. E non mi pare che mi abbia tenuto. Anzi mi è sembrato che lui abbia tirato un sospiro di sollievo. Gli ho mandato tanti messaggi dopo la rottura e non mi ha mai risposto». Jane Alexander ha parlato anche dell'ex fidanzato Giammarco: «Ieri sono stata a pranzo con lui. Dice che mi vuole bene, ma non ci tornerei.».

