Jane Alexander torna con l'ex che aveva tradito al Gf Vip: «Vivo una vita folle e mi piace così»

Colpo di scena nella vita sentimentale di Jane Alexander. Dopo la rottura Elia Fongaro, l'attrice è tornata con il suo ex Gianmarco Amicarelli, che aveva lasciato durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è stata proprio Jane Alexander attraverso il suo profilo Instagram: «Sistemando casa sono dovuta tornare da lui per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato, tanto quel giorno. Siamo stati insieme per ore. Ci siamo chiariti su tante cose, e abbiamo deciso di vederci, come amici, perché in fondo ci vogliamo bene. Andando avanti, e parlando sempre, in modo da chiarire tutto tra di noi, ci siamo ritrovati a ridere spesso, e a voler passare più tempo insieme. Ci siamo abbracciati e baciati, si. E forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita, quindi non so dirvi nulla di più, perché anche noi stiamo vivendo giorno per giorno, ma si, mi vedo con Gianmarco».

Jane Alexander ha colto l'occasione anche per fare chiarezza sulla fine della sua relazione con Elia Fongaro, nata proprio dentro la casa del Gf Vip: «Nella vita succede che non tutto vada come previsto, o come noi vorremmo. Io ho creduto molto nella mia storia con Elia, ma non siamo riusciti a portarla avanti. Non sminuirò mai quello che ho provato per lui ed i momenti stupendi, irripetibili vissuti insieme. E mentre la mia amica diceva che una donna adulta come me non poteva ridursi così per un ragazzo come lui io non la penso così, ma d'altronde ero io che stavo male, non lei. La storia è finita, male, certo, ed io ci ho messo tanto a riprendermi, ma ad un certo punto ho smesso di piangere».



L'ex concorrente del reality di Canale 5, ha concluso così il suo messaggio: «Non sarò mai né la prima né l'ultima che si rimette con un suo ex, né credo che abbiamo ucciso nessuno, né abbiamo intenzione di farlo. Semplicemente siamo due persone che si stanno ritrovando. Punto. Da qui a quello che succederà, chissà. Che voi ci siete o meno, la mia vita andrà avanti. Una vita folle, fuori dagli schemi, e per molti di voi incomprensibile. Ma è la mia. E a me piace così».



