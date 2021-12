Sanremo, Jalisse esclusi: «Dateci il premio per la costanza. Accetteremo anche un invito come ospiti»

Non saranno concorrenti ma sperano di entrare nell'elenco degli ospiti. Questo l'auspicio del duo italiano Jalisse, dopo la polemica per l'ennesima esclusione dalla competizione canora di Sanremo 2022. Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono tornati a parlare intervistati su Radio 1 e hanno detto che accetterebbero ben volentieri un invito per participare come ospiti nel corso delle serate all'Ariston. Andare anche come ospiti sul palco? «Sì, certamente. Anche se dovessimo andare a ritirare il premio della costanza, che al momento non esiste, a Sanremo andremmo di corsa», spiegano i cantanti.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Sanremo, da Morandi a Mahmood: il toto vincitori L'EVENTO Sanremo, Amadeus svela i nomi dei big IL FESTIVAL Sanremo 2022, il toto-nomi impazza MUSICA Pooh, esce l'album di Roby Facchinetti

La storia della band

«Ci conosciamo nel '92, quindi l'anno prossimo saranno trent'anni che ci siamo insieme», hanno esordito i due musicisti. Eppure dopo la vittoria del festival nel 1997 hanno presentato una canzone ogni anno, ma puntualmente non sono stati accettati: «È strano ma è esattamente così», proseguono. Alla domanda se ci fosero rimasti male di tutte queste escusioni il duo ha risposto: «No, siamo molto autoironici».

L'ultimo brano

Quanto all'ultimo brano presentato al Festival e bocciato, "È proprio questo quello che ci manca", questo il titolo della traccia, i due, dopo averlo introdotto, lo hanno cantato ai microfoni di "Un giorno da pecora". Concludendo la telefonata-intervista con una versione 'pro vax' di "Fiumi di Parole", il loro brano più famoso: «Fiumi di punture, fiumi di punture tra noi, prima o poi il Covid andrà via, fai la terza dose, fai la terza dose ora puoi, ci vacciniamo anche noi, fa il vaccino anche tu».

Sanremo 2022, Iva Zanicchi: «Canterò la mia rinascita, mio fratello è morto per Covid. E' stato uno choc»