Italia's Got Talent, Stefano Bronzato vince la finale: il mago di Verona si porta a casa 100mila euro

Stefano Bronzato è il vincitore di Italia's Got Talent 2021 su Sky. La finale, che ha visto trionfare il mago, è andata in onda in diretta dagli studi di Cinecittà. La conduttrice Lodovica Comello ha dovuto rinunciare a presenziare all'ultima puntata del talent, perché è risultata positiva al Covid-19. Al suo posto, il conduttore Enrico Papi, che l'ha rassicurata con un pizzico di ironia: «Lodovica stai serena».

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Italia’s Got Talent, ecco le magie di "Steven" che... PERSONE Stefano Bronzato, chi è il vincitore di Italia's Got Talent MAI UNA GIOIA Lodovica Comello positiva al Covid: salta la finale di Italia's... SPETTACOLI Italia's Got Talent, il meglio della finale in 5 minuti SPETTACOLI Italia's Got Talent, la proclamazione del vincitore TELEVISIONE Italia’s got Talent, le “Black Widow” si...

L'opening della finalissima è stata affidata al clown Onofrio Colucci di Le Cirque che ha voluto accendere i riflettori sui professionisti che da tempo non hanno più la possibilità di calcare i palchi di tutto il mondo a causa della pandemia. Poi, la gara è entrata nel vivo e ha lasciato spazio alle esibizioni dei dodici finalisti e alla proclamazione del vincitore.

Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ⭐🥇 #IGT pic.twitter.com/MyyabBtybh — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 24, 2021

Bronzato è riuscito a conquistare l'undicesima edizione del talent, portandosi a casa il premio da 100mila euro. Ma conosciamolo meglio. Stefano, in arte Steven, ha 29 anni, è originario di Isola della Scala, in provincia di Verona e sin da quando era bambino coltiva la passione per la magia.

Lodovica Comello positiva al Covid: salta la finale di Italia's Got Talent. Al suo posto Enrico Papi

Italia’s got Talent, le “Black Widow” si aggiudicano subito il golden della Maionchi

Il giovane ha dichiarato di non avere mai frequentato una scuola per apprendere i giochi di prestigio e l'illusionismo. Tutto ciò che ha imparato e i numeri con i quali ha sbalordito i giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, sono frutto della pratica e di tante serate passate a intrattenere parenti e amici.

Ultimo aggiornamento: 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA