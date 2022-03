Italia's Got Talent, il vincitore è Antonio Vaglica

Giovedì 24 Marzo 2022, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09:43

Italia’s Got Talent è arrivata alla conclusione. Il vincitore è Antonio Vaglica. La serata, condotta da Lodovica Comello, ha visto come sempre protagonista la super giuria formata da Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.

Italia's Got Talent 2022, i finalisti

Sul palco erano in 12 a sfidarsi per conquistare il trofeo di vincitore di questa edizione.

Antonio Vaglica, studente 18enne di Mirto Crosia (CS) che si è esibito sulle note di “SOS d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, un brano che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e dunque lancia un grido d’aiuto verso il cielo (che ha ottenuto il Golden Buzzer da parte di Elio);

Davide Battista, 14enne trombettista di Melito di Napoli, alle porte del capoluogo campano, che ha reinterpretato con il suo strumento “Voce” di Madame (che ha commosso e conquistato Mara al punto da spingerla a premere il Golden Buzzer);

Federico Martelli, 35enne di Milano che con il suo tormentone “Bello Bello” ha vinto la terza puntata e subito dopo è diventato un brano virale su tutti i social fino ad entrare nelle classifiche dei pezzi con più streaming; · il 12enne Davide Inserra, di Siracusa, che si è esibito in uno spettacolare e vivacissimo numero di break dance sulle note della hit planetaria “Lose Yourself” di Eminem (sommerso dalla pioggia di coriandoli del Golden Buzzer di Federica);

Medhat Mamdouh, 28enne musicista egiziano de Il Cairo che ha suonato magistralmente il suo flauto tanto da convincere il veterano Frank Matano a spingere il pulsantone dorato per il suo Golden Buzzer; · il Golden Buzzer di Lodovica Comello, il 26enne ballerino sardo Simone Corso, sordo dalla nascita, che riesce a ballare grazie alle solo vibrazioni che percepisce incarnando perfettamente lo spirito di Italia’s Got Talent: dimostrare che non ci sono limiti quando una persona ha talento;

Fellon Rossi, che ha proposto un elettrizzante numero con le balestre dal grado di difficoltà elevatissimo: unica donna in Europa ad esibirsi in numeri di questo tipo, in una disciplina altamente pericolosa e adrenalinica, ha riscosso unanime consenso sia dai giudici al tavolo che dal pubblico;

Holler e Kimberly Zavatta, fratello e sorella che si sono esibiti in un numero acrobatico sui pattini a rotelle conquistando, quasi a furor di popolo, il primo Golden Buzzer Cumulativo nella storia del programma;

Temple London, vincitori dell’ottava e ultima puntata di Audizioni, padre e figlio londinesi protagonisti di un numero impressionante di Kung Fu, a rappresentare la loro filosofia di vita in perfetto equilibrio tra acrobazie spettacolari ed energia Zen;

Giorgia Fumo, comica 35enne romana ma pisana di adozione, anche lei vincitrice dell’ottavo episodio, che ha interpretato un monologo comico dedicato ai social network e alle ragazze che vengono lasciate dai propri partner.