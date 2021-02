Gara di flessioni a Italia's Got Talent tra Federica Pellegrini e Frank Matano

A Italia’s Got Talent, Federica Pellegrini torna a dare prova del suo talento, delle sue qualità e non per forza in vasca. L’abbiamo conosciuta in questi tre anni pronta e spigliata davanti alle telecamere. Questa volta però la campionessa di nuoto lo ha fatto di più: una gara di flessioni.

La Divina ha infatti invitato Matano a una competizione di flessioni, sotto gli occhi divertiti del pubblico in studio. A fare da giudice divertiti Mara Maionchi e Joe Bastianich. Indovinate chi ha vinto? Ovviamente Fede con l’amico Frank crollato a terra senza più forza.

La Pellegrini appare immediatamente a suo agio, Matano si sforza di tenere il ritmo, ce la mette tutta. Ma, alla fine, la stanchezza prevale e il conduttore si affloscia a terra, incapace di continuare. Federica Pellegrini invece continua con un’altra serie di flessioni, a ritmo di musica, quasi come in un balletto.

Non è la prima volta che a Italia’s Got Talent diventa teatro di sfide per Federica Pellegrini e per i suoi colleghi giudici. La prima volta Fede aveva invitato Claudio Bisio e sempre Frank Matano a cimentarsi con lei in una gara di nuoto. Mezza vasca di vantaggio non era bastata però per avere la meglio sulla campionessa pronta ora per l’ultima Olimpiade prima di mettere su famiglia con il suo compagno e allenatore Matteo Giunta, diventare finalmente mamma. Un desiderio mai nascosto e che presto potrebbe diventare realtà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA