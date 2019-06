Italia's Got Talent, i casting a Roma: «Vi stupiremo con effetti speciali»

Lady Sasha e Mamy Trash vengono da Napoli, sono fidanzati e hanno intenzione di «stupirvi con effetti speciali»; c’è il gruppo di Enna che cantando consiglia «la ricetta dell’estate, piena d’amore: branzino, cozze e papaya»; da Torino ci sono i The Flintstones che «hanno dovuto usare il navigatore» per arrivare in tempo alle selezioni romane; per non parlare del gruppo del Coro Degli Angeli Universitari di Roma, che propongono danze e canti africani.

Andrea Paris, il prestigiAttore di Foligno secondo a Italia's got Talent



Si parte dal Palazzo dei Congressi per le nuove selezioni di “Italia’s Got Talent” (previste più di 3000 persone), in onda il prossimo inverno su TV8. Da Torino a Gaeta, tanti gli italiani, di età media 30/40 anni, che si sono dati appuntamento all’Eur per mettere in mostra le loro capacità inespresse.



In questo talent non ci sono né limiti di età né di talento: basta dare il massimo nei consueti 100 secondi. C’è tempo fino a domani in Piazza John Kennedy, 1 per gli aspiranti concorrenti del talent show, prodotto da Fremantle. La seconda e ultima tappa di casting è invece prevista a Rimini sabato 29 e domenica 30 giugno.



