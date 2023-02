Italia's Got Talent 2023 sbarca su Disney Plus in streaming: nuovi conduttori e giudici (e arriva anche Khabi Lame)

Italia's got talent per l'edizione 2023 migra su Disney Plus. Il format grande successo di Sky sbarca sulla piattaforma streaming, ad annunciarlo il canale stesso che comunica che il programma sarà disponibile in esclusiva per l’Italia e sarà una produzione originale di Disney+ oltre che di Fremantle Italia.

Italia's Got Talent sbarca su Disney Plus

«Sono entusiasta di poter annunciare l’arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come Italia’s Got Talent, un tassello che si aggiunge alla nostra collaborazione con Fremantle», ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia distributore nel nostro paese della piattaforma streaming «Italia’s Got Talent rappresenta un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo per il pubblico di Disney+».

Giudici

Oltre a cambiare rete cambierà anche metà della giuria. Se lo scorso anno dietro al bancone dei "giudizi" c'erano assieme ai veterani Frank Matano e Mara Maionchi, Federica Pellegrini ed Elio, stavolta toccherà ad Elettra Lamborghini e a Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, prendere il loro posto.

Conduttori

E cambia tutto anche alla conduzione per Italia's Got Talent 2023, Lodovica Comello viene sostituita dalla coppia formata da Aurora Leone e Gianluca Colucci, in arte Fru, due dei The Jackal. Una coppia, nata sui social, meglio noti come “Gli sciacalli” di Pechino Express.