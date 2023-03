Italia’s Got Talent, la nuova giuria: arrivano Lamborghini e Lame con Maionchi e Matano

Mercoledì 1 Marzo 2023, 12:44

Si preannuncia una primavera di novità per ‘Italia’s Got Talent’, show originale Disney+ prodotto da Fremantle Italia. I motori si stanno scaldando con le prime audizioni, cominciate ad Avellino per poi proseguire a Catanzaro e Vicenza. Ma chi comporrà la squadra al tavolo? Gli aspiranti concorrenti devono convincere, infatti, il pubblico ma anche quattro giudici tra i quali due new entry. Quest’anno, al tavolo siedono anche la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame che affiancano i veterani Mara Maionchi e Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Cambio della guardia anche nella conduzione, affidata ad Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di ‘Italia’s Got Talent’. Il talent show nato nel 2006, che vanta adattamenti in ben 72 paesi del mondo, arriverà prossimamente su Disney+ in Italia. Foto da Ufficio Stampa Disney+ / Music: «Elevate» from Bensound.com

