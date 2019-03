Jeremias Rodriguez in lacrime all'Isola dei Famosi. Il fratello di Belen e di Cecilia avrebbe avuto un momento down e sarebbe scoppiato in lacrime. In soccorso sono arrivati gli altri naufraghi, primi fra tutti Ghezzal e l'inseparabile Soleil Sorgè. Ma ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, la trans Alessia Nobile: «Sì, ho avuto un flirt con un naufrago»

Jeremias sarebbe scoppiato in lacrime per la forte mancanza della sua famiglia. «Mi manca la famiglia, mi manca il mio piccolo Santi (il figlio di Belen e Stefano De Martino, ndr). Quando tornerò a casa, i grandi saranno sempre uguali mentre i piccoli crescono in fretta e cambiano. Non parlavo mai di questi miei momenti. Adesso ho imparato a lasciami andare», avrebbe spiegato Jeremias.

Il fratello di Belen aveva già avuto un momento di tristezza, parlando del difficile periodo di papà Gustavo . Ora la mancanza di casa. Ma il clan Rodriguez è tutto con lui.

Ultimo aggiornamento: 3 Marzo, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA