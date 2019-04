Isola dei Famosi 2019, Soleil bacia Jeremias e litiga con Marina La Rosa: «Non sono io quella volgare»

Soleil Sorgè bacia Jeremias Rodriguez e litiga con Marina La Rosa: «Non sono io quella volgare». E' stato uno dei personaggi più discussi dell'Isola dei Famosi 2019, ma anche quella che ha risollevato un'edizione un po' sotto tono. Parliamo di Soleil Sorgè che durante la diretta del reality è arrivata in studio e prima ha baciato appassionatamente il suo Jeremias Rodriguez e poi ha litigato con Marina La Rosa.

Una splendida Soleil Sorge è entrata in studio durante la finale dell'Isola dei Famosi accolta dagli applausi e vestita con un lubito abito dalla scollatura vertiginosa. Arrivata in studio ha prima salutato la padrona di casa, Alessia Marcuzzi, poi ha baciato appassionatamente il suo Jeremias Rodriguez.

Dopo aver visto la clip con "il meglio di ", Alessia ha chiesto a Soleil se avesse qualcosa da dire ai naufraghi e a Marina La Rosa e Luca Vismara in particolare. Interviene Alvin che scherzando dice: «o qualcosa che si può dire», ma Soleil lancia subito una frecciatina: «non sono io la volgare sull’Isola. L’unico commento che voglio dire a Luca e Marina che hanno vissuto l’Isola solo sullo sparlare e parlare e non con i fatti, sono abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto e credo non ci sia neppure bisogno di parlare di queste persone». Da Milano dos la risposta di Marina La Rosa non si è fatta attendere: «allora non parlare, non togliere del tempo ai finalisti». Applausi del pubblico.

Ultimo aggiornamento: 23:45

