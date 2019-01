Jeremias Rodriguez rinuncia all'Isola dei Famosi? Si sarebbe rotto una mano

L’Isola dei Famosi partirà il prossimo 24 gennaio ma c’è già il primo giallo. Sembra infatti che un concorrente sia stato costretto a lasciare il reality anzitempo a causa di un incidente e secondo il tam tam della rete altri non sarebbe che Jeremias Rodriguez, già gieffino Vip insieme alla sorella Cecilia.

Jeremias si sarebbe infatti fratturato la mano in un incidente le cui dinamiche non sono state ancora svelate. A lanciare lo scoop il sito “TvBlog”, mentre Gabriele Parpiglia attraverso le sue stories di Instagram anticipa quanto rivelerà il settimanale Spy sulla prima “vittima” dell’isola: “L’Isola non è ancora partita – si legge sul social - Ma fantasmi o forse i pirati che governano la isla, iniziano a colpire nel vivo il gioco. Un concorrente maschio che avrebbe dovuto partecipare al 101 per cento è uscito dal cast. Le motivazioni (inaspettate) al momento restano misteriose”.

Se la notizia venisse confermata, dato che il cast è ormai chiuso, dovrebbe entrare in gioco una riserva fra i tanti provinati per la nuova edizione del reality.



