Isola dei Famosi, dopo Clemente Russo Bettarini fa fuori Marco Maddaloni?

Cosa hanno in comune Marco Maddaloni e Clemente Russo? Oltre ad essere cognati, c'è Stefano Bettarini. L'ex marito della Simona Ventura è stato la causa dell'espulsione di Clemente Russo durante il Grande Fratello Vip, ed ora sembra voglia "far fuori" anche Maddaloni, suo "avversario" all'Isola dei Famosi 2019.

Stefano Bettarini è stato accusato di aver manomesso la macchina del riso, Bettarini se ne assume la responsabilità ma allo stesso tempo lancia delle accuse pesanti nei confronti si Marco Maddaloni: «mi assumo tutte le mie responsabilità, ma Marco ha fatto lo stesso settimane fa». Marco Maddaloni, leader dei naufraghi è furioso «io vengo da Scampia, non l'avrei mai fatto. Sono uno sportivo. Siete vergognosi». «io l'ho fatto - ammette Bettarini - per aiutare il gruppo, me hanno detto che lo avete fatto anche voi, ora non fate i pretini - poi rincara la dose forse per distogliere l'attenzione su di sè - e allora Marco visto che sei così ontesto, perchè non dici come hai vinto la prova?». Accuse che finiscono in un nulla di fatto, perchè Maddaloni smentisce tutto e Bettarini non vuole fare i nomi di chi gli ha raccontato di eventuali "frodi" durante una delle prove leader delle scorse puntate. Che sia tutta una manovra dell'ex calciatore per "far fuori" un avversario temibile?

