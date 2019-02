Isola dei Famosi, le anticipazioni: Bettarini e Jo Squillo si uniscono al gruppo

Questa sera, eccezionalmente di domenica in prima serata su Canale 5, terzo puntata con l’Isola dei Famosi 2019. Sono passate poco più di due settimane dall’arrivo dei naufraghi sull’Isola e c’è già qualcuno che ozia un po’ troppo. I “fannulloni” saranno smascherati e gli “operai” invece premiati.

Come anticipato questa sera al gruppo si uniranno Stefano Bettarini e Jo Squillo. I due diventeranno a tutti gli effetti naufraghi de “L’Isola dei Famosi” ma che ruolo avranno? Saranno parte della Ciurma o dei Pirati?

In questa terza puntata Alessia Marcuzzi darà al pubblico notizie sulla salute del divino Otelma dopo il piccolo incidente durante una prova. Francesca Cipriani sarà lì con lui, mieterà qualche altra “vittima”?

Per i Galeotti, reduci di #SarannoIsolani - Alice, Giorgia, John e Yuri - è arrivato il momento della resa dei conti. Solo due persone infatti, un uomo e una donna, resterà sull’Isola. Dopo la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro le dichiarazioni di Joh fatte sui social ai danni di Barbara D'Urso per John superare il televoto sembra piuttosto difficile. Infine, scopriremo chi - oltre a Grecia Colmenares, nominata dal leader Paolo Brosio – andrà in nomination per volere della Ciurma.

