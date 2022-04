Isola dei famosi, Vaporidis chiede scusa a Vladimir Luxuria: il bel gesto fatto in puntata

Martedì 5 Aprile 2022, 10:53

Nella penultima puntata de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria avevano avuto dei contrasti per via del modo in cui l’attore si era rivolto all’opinionista. Ora, però, lui è tornato sui propri passi e ha chiesto scusa a Vladimir. Ecco che cosa è successo. Photo Credits: per gentile concessione dell'Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress; music: "Moose" from Bensound.com

