Isola dei famosi, tutti i concorrenti dell'edizione 2023: c'è anche un nome legato al Gf Vip

Venerdì 3 Marzo 2023, 12:24

La nuova edizione dell'Isola dei famosi sta per iniziare, subito dopo la finale del GF VIP 7 e il nuovo cast dell'edizione 2023 è praticamente al completo. Il programma sarà ancora una volta condotto da Ilary Blasi e inizierà il 17 aprile su Canale 5. Enrico Papi si unirà come opinionista a Vladimir Luxuria, sostituendo Nicola Savino. I concorrenti includono la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, l'ex Suor Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Fiore Argento. C'è anche un po' di "Grande Fratello" che spunta in quest'edizione, grazie alla partecipazione di Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ormai veterano dei reality (soprattutto in Spagna). Tra i naufraghi confermati ci sono anche le sorelle Elga e Serena Enardu, l'attore e modello brasiliano Cristopher Leoni, la modella Claudia Motta, il modello Gian Maria Sainato e il conduttore tv Marco Predolin. Foto: Kikapress, ufficio stampa Mediaset Music: "Moose" from Bensound.com

