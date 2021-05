L'isola dei famosi, stasera in tv su Canale5: le anticipazioni di questa puntata

Stasera torna in tv l'Isola dei famosi, a condurre questa edizione c'è Ilary Blasi e come inviato ufficiale ci sarà Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, infine come opinioniste in studio ci saranno Iva Zanicchi con Elettra Lamborghini. Il reality si può guardare sia il lunedì che il venerdì in prima serata, su Canale 5 e sulla piattaforma MediasetPlay.

Chi resta in gioco?

La finalissima si avvicina: qualcuno dovrà abbandonare l'isola. I concorrenti ancora in gioco sono Awed, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Ignazio Moser. Mentre dallo studio interverranno le ex concorrenti Francesca Lodo e Emanuela Tittocchia per raccontare la loro recente esperienza da naufraghe. Lodo già sui social aveva parlato della sua permanenza sull'isola in maniera estremamente positiva.

