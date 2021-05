Isola dei famosi, stasera su Canale 5 ospite in studio Ubaldo Lanzo: le anticipazioni della puntata

L'Isola dei famosi con la puntata di questa sera su Canale 5 arriva al suo diciassettesimo appuntamento con i telespettatori. In studio, insieme alla conduttrice Ilary Blasi e agli opinionisti Iva Zanicchi, Tommsao Zorzi ed Elettra Lamborgini, ci sarà come ospite Ubaldo Lanzo. Il naufrago era stato costretto qualche settimana fa ad abbandonare il programma a causa di alcuni problemi di salute.

Nell’ultima puntata andata in onda la Playa Imboscadissima ha visto una rivoluzione del tutto inaspettata: se per settimane Beatrice Marchetti ha vissuto da sola, creando bikini con le foglie, e gioielli con quello che è riuscita a raccogliere e collezionare, per una settimana ha avuto il piacere di avere la compagnia di Francesca Lodo, che è rinata dopo aver lasciato i colleghi naufraghi. Peccato che lunedì Roberto Ciufoli abbia battuto al televoto flash proprio Francesca Lodo, sotto lo sguardo basito di Beatrice. Ma dopo una naturale tristezza, Beatrice si è dovuta ricredere su Roberto, con il quale sta instaurando un bel rapporto. Intanto dall'altra parte Isolde Kostner ha perso il suo scettro e Awed è diventato leader.

Lunedì avevano cominciato così😅. Oggi invece come li ritroveremo secondo voi? #Isola pic.twitter.com/eVdMP6s0sR — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2021

