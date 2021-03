Isola dei Famosi, una squalifica per «linguaggio improprio»? Ecco cosa è successo. Il conte Guglielmotti si ritira

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è cominciata lunedì, ma in giornata si è discusso già di una possibile squalifica. La produzione del reality condotto da Ilary Blasi, infatti, ha pubblicato sui social il seguente comunicato: «La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri». Sui social è immediatamente scattato il toto-nomi: in molti hanno invocato la squalifica di Akash Kumar, colpevole - secondo gli utenti del web - di aver usato toni un po' troppo accesi nei confronti dell'opinionista Tommaso Zorzi. Altri, invece, ha puntato il dito verso Elisa Isoardi, che avrebbe paragonato la permanenza sull'isola a quella in un «campo di concentramento». Ma alcune ore dopo è arrivato il chiarimento: «Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione». Nessuna squalifica in vista.

La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri. #Isola — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

Ferdinando Guglielmotti si ritira

L'Isola fa registrare oggi anche il primi ritiro: si tratta del visconte Ferdinando Guglielmotti. Dopo l'eliminazione al televoto con Drusilla Gucci, al naufrago era stata data l'opportunità di restare sull'isola nelle vesti di "salvavita" di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi su "Parasite Island". Dopo aver accettato l'offerta, Guglielmotti ha deciso di abbandonare il gioco, non avendo più «lo spirito per proseguire».

Dopo una lunga e attenta riflessione, il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare per sempre l’#Isola. pic.twitter.com/VOhv0df8D7 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

