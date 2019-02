Isola dei Famosi, malore per Riccardo Fogli: potrebbe lasciare il programma

Riccardo Fogli potrebbe lasciare l'Isola dei Famosi. Il cantante, storica voce dei Pooh, ha infatti accusato un malore ed è stato visitato, nella giornata di ieri, dai medici della produzione.

Come riporta anche Viaggi News, Riccardo Fogli, 71 anni, ha avvertito un malessere in spiaggia ed è stato trasportato in barca fino alla base dove si trovano i medici che assistono i 'naufraghi'. Dopo alcune accurate analisi, Riccardo Fogli resta sull'Isola ma non è escluso che possa lasciare l'Honduras e far ritorno in Italia, se le sue condizioni non miglioreranno nelle prossime ore.



Intanto, negli ultimi giorni si sono rincorse le voci di un possibile tradimento da parte di Karin Trentini. La 40enne moglie di Riccardo Fogli ha però negato di essergli stata infedele con lo stilista Giampaolo Celli, come ribadito anche dallo staff del marito: «I coniugi Fogli prendono le distanza da notizie false e lesive di gossip».

