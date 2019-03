Isola dei Famosi, cosa succederà stasera. Lo "strano" silenzio della Marcuzzi: «Ti hanno licenziata?»

Torna l'isola dei Famosi dopo la bufera Fogli. Stasera una nuova puntata del programma. E mentre Mediaset ha mandato via capoprogetto e alcuni autori, Fabrizio Corona - sotto accusa per il suo video contro il cantante 71enne - ha indetto una conferenza stampa e sul caso sono intervenute anche le opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti, Alessia Marcuzzi ha scelto la via del silenzio. Pubblicando stories su Instagram che nulla hanno a che vedere con il reailty. Scelta che non è piaciuta affatto al pubblico.

Isola dei Famosi, lo sfogo di Parpiglia: «Ecco chi ha deciso il video di Fabrizio Corona»



Una strategia adottata anche dai profili social del programma che hanno continuato a pubblicare immagini dall'Honduras senza alcun riferimento a quanto accaduto in Italia.

Secondo molti è tutta una strategia come al solito per risollevare gli ascolti con la speranza che la gente curiosa non si faccia scappare la puntata del reality di questa sera. Anche se qualcuno insinua:

«Ti hanno licenziata?»

Già il giorno dopo la messa in onda di quel video, la conduttrice è stata messa alla gogna sui social. Di solito posta una foto e più ogni giorno. L'ultima foto postata sul suo profilo Instagram è invece di 4 giorni fa, su Twitter l'ultimo messaggio è del 4 marzo così come su Facebook. Non ha rilasciato interviste né una nota, per chiedere scusa, come vorrebbero sui social. Chissà se questa sera, durante la diretta, prenderà davvero posizione su quanto accaduto. Fatto sta che sui social la gogna continua e non sono pochi quelli che la insultano e vorrebbero che fosse licenziata: «Sei da licenziare sei finta...»; «Sei immorale e di cattivo esempio, spero che Mediaset prenda seri provvedimenti nei tuoi riguardi ...VERGOGNATI!!»; «Sensibilità zero...».

Sono invece davvero pochi quelli che la difendono, soprattutto appellandosi al fatto che chi sceglie di partecipare a un reality deve mettere in conto ciò che accade fuori mentre è via.



