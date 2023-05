Isola dei Famosi, una strana presenza luminosa: cosa hanno avvistato i naufraghi sulla collina

Lunedì 8 Maggio 2023, 10:12

Durante la notte, sull'Isola dei Famosi alcuni naufraghi avrebbero avvistato un essere luminoso che si muoveva tra gli alberi. Christopher Leoni ha raccontato di aver visto un animale brillante sulla collina sopra la spiaggia, mentre Alessandro Cecchi Paone ha confermato di aver visto un omino giallo luccicante. Entrambi hanno escluso la possibilità che si trattasse di un essere pericoloso e Paone ha dichiarato di non avere strumenti scientifici per identificarlo con precisione. Tuttavia, la presenza di uno dei cameraman dotato di torcia intento a muoversi, in quello che in queste settimane è di fatto un set televisivo immerso nella natura, non può essere del tutto esclusa. Alessandro Cecchi Paone ha espresso la sua incredulità riguardo alla presenza luminosa e ha sottolineato che secondo lui non poteva trattarsi di un cameraman. Foto: Kikapress, Shutterstock Music: Korben

