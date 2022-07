Venerdì 1 Luglio 2022, 12:59

Maria Laura De Vitis ha risposto alle domande dei suoi fan nelle sue Instagram Stories: la showgirl ha rivelato che cosa è successo tra lei e Luca Daffrè dopo la fine dell’Isola dei Famosi (e cosa potrebbe succedere in futuro). Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Dreams" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Isola dei famosi, Maria Laura De Vitis su Luxuria: 'è stata inopportuna'. La sua frecciatina all'opinionista